KOD nie dostał zgody na zgromadzenie podczas wizyty Dudy w Świdniku. Odwoła się do sądu

Z okazji Święta Niepodległości prezydent RP przyleci do Świdnika, by wziąć udział we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych na placu Konstytucji 3 Maja. Działacze KOD-u chcą pojawić się na tym wydarzeniu, by „powitać” Andrzeja Dudę.

- Nie mieliśmy ustalonej konkretnej formuły. Planowaliśmy ustawić się w pobliżu z naszymi znaczkami, transparentem i Konstytucją, by przypomnieć, że także w takim mieście jak Świdnik demokracja jest broniona – mówi Bartosz Sierpniowski, koordynator lubelskiego KOD-u.

W środę złożył w świdnickim magistracie zawiadomienie o zamiarze organizacji zgromadzenia publicznego w postępowaniu uproszczonym. Otrzymał odpowiedź odmowną. Urząd powołuje się na przepis mówiący, że takie wydarzenie można zgłosić najpóźniej dwa dni przed jego organizacją.

„W nawiązaniu do powyższego informuję, że Pana zawiadomienie nie spełniło określonego w ustawie terminu powiadomienia gminy o zamiarze organizacji zgromadzenia” – czytamy w piśmie podpisanym przez Marzenę Kasperską, naczelnika Wydziału Obsługi Klienta UM Świdnik.

- Takie zawiadomienie powinno wpłynąć na dwa dni przed planowaną manifestacją, czyli do 8 listopada, do godz. 23.59, a wpłynęło 9 listopada. Jeśli byłoby to o czasie to decyzja byłaby pozytywna - mówi Łukasz Reszka z Urzędu Miasta w Świdniku.

KOD zamierza dziś złożyć odwołanie od tej decyzji do Sądu Okręgowego w Lublinie. – Nasz wniosek został złożony poprawnie, jednak Urząd Miasta w Świdniku ma swoją interpretację terminu „dwa dni”. Nigdy i nigdzie nikt nie robił nam w podobnych przypadkach takich problemów – zaznacza Sierpniowski.

Sąd na rozpatrzenie odwołania będzie miał 24 godziny.

- Urząd