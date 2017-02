Kolejne śmigłowce staną w centrum Świdnika?

WSK PZL-Świdnik dała nam możliwość eksponowania dwóch śmigłowców – SM-1 (na zdjęciu z 1957 roku) i SM-2 – mówi Adam Żurek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, który przygotował projekt pod nazwą „Helikopter za szybą”. Projekt ten jest jednym z 14 zgłoszonych do programu rewitalizacji miasta. – Chcemy wykorzystać ten program aby móc eksponować śmigłowce na zewnątrz w specjalnych gablotach i dlatego złożyliśmy ten wniosek. Są to śmigłowce z pełnym wyposażeniem. Gabloty wystawowe, w których byłby eksponowane helikoptery byłyby oświetlone. Aby tak się stało musza być spełnione odpowiednie parametry.

– Helikoptery mają być przechowywane w zadaszonym pomieszczeniu w temperaturach od minus 10 do plus 30 stopni Celsjusza, przy maksymalnym poziomie wilgotności 80 procent – wylicza dyrektor MOK w Świdniku.

Jeszcze jest zbyt wcześnie by mówić o konkretnych lokalizacjach. – Obszarem rewitalizacji jest objęte śródmieście miasta. Może to być na przykład pl. Konstytucji 3 Maja jak też obszar danych obiektów Avii (ul. Fabryczna - red.). Jednak miejsca, gdzie miałyby być eksponowane helikoptery nie zostały jeszcze wyznaczone – zastrzega dyrektor Żurek.

Dyrektor MOK w Świdniku podkreśla jednocześnie, że na razie można mówić wyłącznie o pomyśle. Żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

– Pomysł jest rzeczywiście interesujący – przyznaje Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika ds. rozwoju i inwestycji. – Natomiast wszystkie projekty, które zostały złożone do programu rewitalizacji musimy jeszcze ocenić, czy kwalifikują się one w ogóle do realizacji, czy są one do wykonania biorąc pod uwagę np. prawo własności. Wszystko to musimy jeszcze zweryfikować.

W mieście jest już eksponowany helikopter SM-1 – przy skrzyżowaniu al. Lotników Polskich z ul. Racławicką.