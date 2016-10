Latamy coraz więcej z Lublina. Największa dynamika wzrostu pasażerów w kraju

Z raportu opublikowanego pod koniec września przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wynika, że w skali kraju w pierwszym półroczu 2016 r. przewozy pasażerskie w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym zwiększyły się o 10 proc.

Pod względem liczby obsłużonych pasażerów liderem pozostaje warszawskie lotnisko Chopina, które z wynikiem ponad 5,5 mln podróżnych zdecydowanie wyprzedza porty w Krakowie i Gdańsku. Ale autorzy raportu podkreślają też dobre wyniki Portu Lotniczego Lublin, z którego od stycznia do czerwca skorzystało blisko 179 tys. osób. Przy 96,5 tys. pasażerów w roku ubiegłym i 81,5 tys. przed dwoma laty oznacza to, że lotnisko w Świdniku zanotowało największą dynamikę wzrostu liczby podróżnych w Polsce – 85 proc. Drugi pod tym względem Port Lotniczy Szczecin-Goleniów miał wzrost o 23 proc.

– W pierwszych miesiącach tego roku wyniki były nawet o 100 proc. lepsze – komentuje Piotr Jankowski, rzecznik Portu Lotniczego Lublin. – Co ważne, po rekordowych lipcu i sierpniu także we wrześniu zanotowaliśmy wyraźny wzrost. W dalszym ciągu jest to pochodna uruchomienia nowych połączeń związanych z otwarciem na naszym lotnisku bazy operacyjnej Wizz Air.

Urząd Lotnictwa Cywilnego sprawdził też, gdzie najczęściej latają Polacy. I tak na czele rankingu utrzymuje się Londyn (2 mln pasażerów w pierwszym półroczu), za nim jest Frankfurt (696 tys.) i Oslo (569 tys.). Do każdego z tych miast można polecieć także z Lublina, ale nasze lotnisko szczegółowych statystyk podać nie może.

– Takie dane przekazują ULC przewoźnicy – tłumaczy rzecznik lubelskiego portu. – My możemy jedynie zdradzić, że największą popularnością cieszą się lotniska na Wyspach Brytyjskich i w Skandynawii. Trzeci w kolejności jest Frankfurt.

Loty do Niemiec w siatce połączeń Portu Lotniczego Lublin będą jednak tylko do końca tego miesiąca. Linie lotnicze Lufthansa zdecydowały się na likwidację tego połączenia. W przyszłym roku na tej trasie ma latać inny przewoźnik. Z kolei Ryanair na okres zimowy prawdopodobnie zawiesi rejsy do Dublina.

Obecnie z lubelskiego lotniska możemy polecieć także do Doncaster Sheffield, Londynu Stansted, Londynu Luton, Glasgow, Eindhoven, Oslo Torp i Sztokholmu Skavsta. 29 grudnia z Lublina odleci pierwszy samolot linii Small Planet do Barcelony, a 21 maja 2017 r. rejsy do Liverpoolu zacznie wykonywać Wizz Air.