Lotnisko w Świdniku: W lutym mniej pasażerów niż rok temu

22 tys. 801 pasażerów skorzystało w lutym z usług Portu Lotniczego Lublin. To o blisko pół tysiąca osób mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wzrosła za to liczba operacji lotniczych, których wykonano 288.

Pod względem obsłużonych podróżnych luty w ostatnich latach jest najgorszym miesiącem w statystycznych zestawieniach lubelskiego lotniska.

– W tym roku rzeczywiście zanotowaliśmy niewielki spadek, ale pamiętajmy, że przed rokiem w tym czasie mieliśmy w rozkładach oferowane przez Lufthansę loty do Frankfurtu i połączenia Ryanaira do Dublina – mówi Piotr Jankowski, rzecznik prasowy PLL. I dodaje: - Jesteśmy jednak przekonani, że to ostatni słabszy miesiąc w tym roku.

Na optymizm pozwala fakt, że w najbliższych tygodniach lubelskie lotnisko odzyska połączenie z dużym europejskim portem przesiadkowym. 27 marca do Monachium zaczną latać brytyjskie linie BMI Regional. Z kolei dwa dni później po zimowej przerwie wznowione zostaną rejsy do stolicy Irlandii, które w poprzednim sezonie cieszyły się dużym obłożeniem.

Kolejne nowe trasy w rozkładach pojawią się w maju. Mowa o Barcelonie (Small Planet) i Liverpoolu (Wizz Air). W czerwcu LOT zacznie wykonywać połączenia do Tel Awiwu. W ofercie lotniska pojawią się także sezonowe loty do bułgarskiego kurortu Burgas i Heraklionu na greckiej wyspie Kreta.