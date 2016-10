Mełgiew: Samochód wjechał w ogrodzenie. Kierowca był pijany

Najpierw twierdził, że to nie on był kierowcą, który w piątek jazdę samochodem zakończył na ogrodzeniu posesji w Mełgwi. Kiedy jednak wytrzeźwiał przypomniał sobie, że to jednak on siedział za kierownicą audi. 24-latkowi ze Świdnika grozi kara grzywny, pozbawienia wolności do lat 2 i utrata prawa jazdy.