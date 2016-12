MKS Avia Świdnik: Spółką będzie kierować Łukasz Reszka

– Dla nas najważniejsze jest zaufanie, znajomość środowiska i tradycji – argumentuje wybór Łukasza Reszki na prezesa MKS Avia Świdnik Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Nie chcemy bić się o rekordowe wyniki, chcemy utrzymać to co jest teraz, ale też postawić na młodych, a szkolne środowisko pan Reszka zna.

Łukasz Reszka pracuje w Urzędzie Miasta w Świdniku na stanowisku naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Jest też radny w powiecie świdnickim, kieruje opozycyjnym Klubem Radnych PiS - Porozumienie Prawicy.

– Nie jestem zaskoczony wyborem, bo burmistrz nie wychodzi poza partyjniackie klimaty. Nie mianuje fachowców tylko swoich kolegów – komentuje decyzję burmistrza Jakub Osina, członek zarządu Powiatu Świdnickiego, były radny miejski.

Sam Reszka przyznaje, że decyzję burmistrza taktuje jako awans. – Jestem zaszczycony tym, że burmistrz darzy mnie takim zaufaniem – podkreśla Łukasz Reszka, który będzie zajmować się zarówno sprawami świdnickiej piłki nożnej jak i piłki siatkowej. Prowadzący kluby – Autonomiczna Sekcja Piłki Siatkowej Avia Świdnik i Gminno-Powiatowe Towarzystwo Sportowe Avia Świdnik mają znaleźć się w strukturze miejskiej spółki od przyszłego roku.

I choć miasto konkursu na prezesa miejskiego klubu nie ogłaszało. Nie musiało tego robić, to kandydatów na tę funkcję było w sumie pięciu – wśród nich działacze sportowi.

– Każda z tych osób miała bliski związek ze sportem – z piłką nożną, a nam nie do końca o to chodzi. My nie tworzymy klubu sportowego, tylko miejską spółkę, która zajmie się różnymi profilami działalności sportowej. Będzie zarządzać też mieniem. – wskazuje Ewa Jankowska, sekretarz miasta Świdnika, która odpowiadała na ostatniej sesji na pytania radnej Edyty Lipniowieckiej.

Nieoficjalnie wiadomo, że wśród kandydatów był m.in. prezes Motoru Lublin.

– Przed nami dużo pracy. Wszyscy wiemy jak wyglądał sport w Świdniku. Niestety nie wiemy ile sport w Świdniku kosztuje – dodaje Reszka.

– Nie do końca wiemy co kluby kupowały, co sprzedawały i jaki dług mają – przyznaje burmistrz Świdnika.

Nowa spółka została zawiązana kilka dni temu. – Spółka istnieje w organizacji – mówi Jankowska. – Mamy pół roku na to aby podjąć działania w sądzie rejestrowym.

Ile prezes MKS Avia Świdnik będzie zarabiać? – To nie zostało jeszcze ustalone – odpowiada Jankowska.

Tymczasem prezes miejskiej spółki zapowiada działania zmierzające do rozwoju sportu amatorskiego dzieci i młodzieży. – Zarówno w sekcji piłki nożnej jak i piłki siatkowej – zapowiada Reszka. – Na bazie moich doświadczeń liczę na dobrą współpracę z dyrektorami świdnickich szkół. Chciałbym też nawiązać współpracę z całym ruchem kibicowskim Avii Świdnik zarówno piłki nożnej jak i siatkówki.

Reszka chciałby powołać oficjalny klub kibica.

Łukasz Reszka w związku z powierzona mu nową funkcją weźmie w urzędzie bezpłatny urlop. Na zajmowanym stanowisku zastąpi go Bożena Zapalska.

Skład Rady Nadzorczej MKS Avia Świdnik

* Bartłomiej Pejo, pracuje w Urzędzie Miasta w Świdniku, radny powiatu świdnickiego (Klub Radnych PiS - Porozumienie Prawicy)

* Tomasz Szydło, były zastępca burmistrza Świdnika, obecnie dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku.

* Marian Jakubiak, naczelnik Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta w Świdniku

Władze Świdnika zapowiadają, że członkowie Rady Nadzorczej spółki nie będą pobierać wynagrodzenia.