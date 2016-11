Morawiecki w PZL-Świdnik: "To jeden z najważniejszych zakładów eksportowych w naszym przemyśle obronnym"

Mateusz Morawiecki ma sentyment do Świdnika. – Moje pierwsze doświadczenia motocyklisty zdobywałem na WSK 125. W Świdniku też zaczęła się polska Solidarność, która zmieniła oblicze historii. Ale PZL to przede wszystkim 3,5-tysięczna załoga, której chciałbym podziękować za to co zrobiła dla historii i co robi dzisiaj – mówił wicepremier Morawiecki.

Dzisiejszy Świdnik zrobił duże wrażenie na premierze. – Hale są pełne zaawansowanej techniki. PZL to jeden z najważniejszych zakładów eksportowych w naszym przemyśle obronnym. Stawiamy na współpracę partnerami, którzy inwestują długofalowo w polski przemysł obronny – dodał wicepremier, kierując te słowa do właścicieli PZL Świdnik, firmy Leonardo.

Zapytany o przetarg na śmigłowce dla wojska nie udzielił precyzyjnej odpowiedzi – Ten zakup jest w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej, które zaprosiło do rozmów trzech oferentów, min. PZL Świdnik – dodał wicepremier. Mateusz Morawiecki nie chciał także nic powiedzieć o terminach ogłoszenie decyzji MON. Natomiast zdecydowanie zaprzeczył, że jego wizyta jest związana z rządową ofertą zakupu od PZL śmigłowców dla wojska. Jednak wtajemniczeni mówią, że coś jest na rzeczy.

- W odpowiedzi na zaproszenie MON złożyliśmy ofertę trzech śmigłowców – AW 101, AW 149 i dobrze znanego naszym pilotom Głuszca. Tyle dzisiaj mogę powiedzieć. Czekamy na decyzję MON. Nie znamy żadnych terminów. Mogę jedynie dodać, że jako jedyni z trójki zaproszonych podpisaliśmy umowę o współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową – mówił Krzysztof Krystowski, prezes PZL Świdnik.

Po wizycie w „pezetelu” premier Morawiecki wrócił do Warszawy.