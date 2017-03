Na tenisa już niebawem. Budowa kortów w Świdniku

Do końca marca ma potrwać budowa całorocznych kortów do gry w tenisa ziemnego w Świdniku. Wkrótce widoczny szkielet – drewniane przęsła stojące w pobliżu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – zostanie przykryty.

– Trwa montaż konstrukcji hali – mówi Waldemar Białowąs, wicestarosta powiatu świdnickiego. – Do 29 marca ma potrwać montaż powłok hali. Wykonane zostanie też ogrzewanie. Kiedy hala zostanie przykryta, zostanie wykonana również nawierzchnia. Poza tym trwają też roboty wykończeniowe na zewnątrz. Przy sprzyjającej pogodzie mają zakończyć się 31 marca.

Całoroczne korty tenisowe będą miały powierzchnię 1347 mkw. Zostaną wyposażone w syntetyczną nawierzchnię, która ma certyfikat Międzynarodowej Federacji Tenisowej. Wokół kortów została zaplanowana zieleń i parking.

Z nowoczesnych kortów tenisowych będzie można korzystać już w kwietniu. – Będą służyć zarówno uczniom naszych szkół powiatowych, mieszkańcy jak również młodzieży uprawiającej tenis ziemny w klubie Avia. Klub ten ma ponad 60-letnią tradycję – podkreśla Białowąs. – Korty będą udostępniane także komercyjnie. Ceny będą takie jakie funkcjonują na innych tego typu obiektach.

Inwestycja, którą realizuje powiat świdnicki, otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. – Jest to 440 tysięcy złotych, co stanowi 1/3 kosztów tego obiektu – dodaje Białowąs.

Wicestarosta świdnicki podkreśla, że będzie to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w województwie lubelskim. – Drewniana konstrukcja wzbudza duże zainteresowanie Ministerstwa Sportu i spodziewamy się wizyty z resortu – przyznaje Białowąs.

Uczniowie PCEZ w Świdniku, do którego korty będą należeć, w ramach lekcji wychowania fizycznego będą uczyć się gry w tenisa ziemnego. Ale nie tylko oni, bo kort tenisowy jest też np. przy szkole w Trawnikach.

– Przygotowujemy program „Promocja tenisa ziemnego wśród uczniów szkoły średniej” – zapowiada wicestarosta świdnicki.

Program ma być realizowany we wszystkich szkołach powiatowych.