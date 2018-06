Nowe połączenia z lotniska w Świdniku. Można już rezerwować bilety

W poniedziałki (godz. 5.45), czwartki (godz. 9.45) i piątki (godz. 19.40) będziemy mogli polecieć na kijowskie lotnisko Żulany. Do Chersonia samolot wystartuje o godz. 23.50 w środy, o 14.45 w piątki i o 19.05 w niedziele. Do Charkowa maszyny Brawo Airways będą za to latać w poniedziałki (godz. 00.25) i czwartki (godz. 4.25). Przelot w dwóch pierwszych kierunkach kosztuje niespełna 1300 hrywien (ok. 180 zł), a do Charkowa – blisko 1700 hrywien (ok. 230 zł).

W maju na lubelskim lotnisku obsłużono ponad 44 tys. podróżnych. To o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Wśród pasażerów, którzy w ubiegłym miesiącu przewinęli się przez lubelskie lotnisko, byli m.in. kibice FC Liverpool. W drodze na rozgrywany z udziałem ich drużyny w Kijowie finał Ligi Mistrzów wielu z nich wybrało podróż liniami Wizz Air z przesiadką w Lublinie.

Połączenie do Liverpoolu to jedno z trzech (obok Doncaster Sheffield i Tel Awiwu), które węgierski przewoźnik w czerwcu przestanie wykonywać z Lublina. Ma to związek z likwidacją bazy operacyjnej Wizz Air na lotnisku w Świdniku.