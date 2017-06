Nowy mural w Świdniku, czyli kolejny kadr z historii miasta

O nowym muralu odnoszącym się do historii miasta poinformował wczoraj na swoim profilu na Facebooku Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika: „Historia i współczesność: od Szkoły Pilotów LOPP do Aeroklubu Świdnik – taki nowy mural wykona na budynku aeroklubu świdnicki artysta, Paweł Kasperek. Prace zacznie jeszcze w tym miesiącu. Piękny projekt jest już niemal gotowy i dziś pokazuję go Państwu.”

Będzie to kolejny mural w mieście ukazujący historię Świdnika, bowiem współpraca artystów z Urzędem Miasta i Miejskim Ośrodkiem Kultury zaczęła się już kilka lat temu. Pierwszym muralem, który powstał w ramach „Kadrów z historii Świdnika” było malowidło z okazji rocznicy Świdnickiego Lipca.

„Murale przypominają zdarzenia i postaci, z których możemy być dumni, które wyróżniają Świdnik i tworzą tożsamość mieszkańców” – czytamy na profilu burmistrza Świdnika na Facebooku. „W ten sposób, spacerując ulicami, poznajemy historię naszego miasta.”

W Świdniku przy ul. Wyspiańskiego można oglądać mural poświęcony pamięci pilota Tadeusza Góry. Jest też kadr dedykowany Świdnickim Spacerom (na ścianie bloku przy skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego i Niepodległości).