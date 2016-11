Nowy żłobek i przedszkole powstanie w Piaskach

W sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Piaskach (powiat świdnicki) powstanie przedszkole i żłobek. Inwestycja znalazła się na liście projektów do unijnego dofinansowania. W przyszłym roku urzędnicy chcą ogłosić przetarg na wykonanie i ruszyć z pracami budowlanymi.

Budynek, w którym będzie mieścić się żłobek i przedszkole, powstanie przy boisku Szkoły Podstawowej w Piaskach. Do nowego budynku będzie można dojechać od ul. Braci Jaroszów. Na dole piętrowego budynku ma być przedszkole, na górze żłobek.

Zainteresowanie ze strony rodziców najmłodszych dzieci jest spore. – Podczas tegorocznej rekrutacji 27 dzieci nie zostało przyjętych do przedszkola. Wszystkie były w wieku poniżej 3 lat – przyznaje Małgorzata Białoch, dyrektorka Miejsko-Gminnego Przedszkola w Piaskach. – To pokazuje, że jest zapotrzebowanie na żłobek.

Obecnie do jedynego w Piaskach przedszkola uczęszcza 117 dzieci. Budynek przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w którym się mieści przedszkole, nie nadaje się do rozbudowy. – Budynek jest stary – dodaje dyrektorka Miejsko-Gminnego Przedszkola w Piaskach.

Właśnie dlatego gmina zdecydowała się wybudować nowy obiekt, gdzie będą przeniesione przedszkolaki. Będzie działać tam też żłobek dla ponad 30 maluchów.

Oddziały będą się składać z sypialni, łazienki i sali zabaw dla niemowląt. Będzie też sypialnia i bawialnia. Poza tym pomieszczenia pomocnicze na leżaki i pomoce dydaktyczne.

Koszt inwestycji to prawie 5 mln zł. Gmina Piaski otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 3,5 mln zł do budowy przedszkola wraz z wyposażeniem. „Czekam na wezwanie z Urzędu Marszałkowskiego do podpisania umowy i bierzemy się za przetarg, a później trzymamy kciuki za dobrego wykonawcę i.... nasze malutkie i trochę większe pociechy będą się bawić i uczyć w nowych, nowoczesnych i mam nadzieje bezpiecznych murach – pisze Michał Cholewa, burmistrz Piask.

– Umowę mamy podpisać do końca roku – dodaje Marcin Najda, sekretarz gminy Piaski.

– Z niecierpliwością czekamy na tę inwestycję – przyznaje dyrektorka Miejsko-Gminnego Przedszkola w Piaskach.