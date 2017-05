– Jedyna rzecz jaką jesteśmy w stanie sami zrobić to podanie informacji, że teren jest monitorowany. Takie ostrzeżenie ze zdjęciem z monitoringu wywiesiliśmy na terenie szkoły – tłumaczą w szkole przy której zbierają się osoby pijące alkohol

O osobach pijących alkohol na terenie I LO w Świdniku rozmawiano na ostatniej sesji rady miasta. Dyrekcja szkoły problem zna. Wywiesza nawet zdjęcia z monitoringu, by odstraszyć imprezowiczów.

– Jest takie miejsce w mieście, gdzie zbierają się grupy młodzieży i starszych osób i spożywają alkohol, hałasując przy tym – zwraca uwagę radny Andrzej Kaciuczyk, który poruszył ten temat podczas ostatniej sesji Rady Miasta. – Jest to teren I Liceum Ogólnokształcącego, tam gdzie się buduje nowa hala sportowa. W miejscu gdzie jest winda dla osób niepełnosprawnych. Te spotkania odbywają się tam także w czasie gdy są zajęcia w szkole, bo popołudniami pomieszczenia są wynajmowane. Na zajęcia i treningi przychodzą małe dzieci. Sytuacja ta przeszkadza też mieszkańcom sąsiednich bloków – opisuje sytuację Andrzej Kaciuczyk, który dodaje, że w pobliżu jest całodobowy sklep z alkoholem. Radny zastanawia się jak rozwiązać problem. – Gdyby się udało jakoś zareagować i w porozumieniu z dyrekcją spowodować to, aby dostęp do tego miejsca zamknąć?

– Problem jest nam znany. Wiemy o tym i reagujemy – mówi Janusz Wójtowicz, komendant Straży Miejskiej w Świdniku.

O problemie wie też placówka. Szkoła stara się odstraszać imprezowiczów i zniechęcić ich do przychodzenia w to miejsce.

– Jedyna rzecz jaką jesteśmy w stanie sami zrobić to podanie informacji, że teren jest monitorowany. Takie ostrzeżenie ze zdjęciem z monitoringu wywiesiliśmy na terenie szkoły – mówi Aneta Jagieła, zastępca dyrektora I LO w Świdniku.

Szkoła informuje też, że nagrania z kamer będą przekazywane policji i straży miejskiej.

Zastępca dyrektora I LO w Świdniku dodaje, że zamknięcie tego miejsca nie jest możliwe, że względu na dostęp do windy, która jest Zespołu Szkół nr 1.

Tymczasem to nie jedyne miejsce w Świdniku, gdzie zbierają się osoby spożywające alkohol.

– Ten sam problem, który poruszył pan radny Kaciuczyk występuje też w okolicy boiska „Świdniczanka” – dodaje radny Wiesław Księski. – Tam również zbierają się osoby pijące alkohol, które hałasują do późnych godzin wieczornych.

– W miejscach, o których wiemy, że jest spożywany alkohol są wzmożone kontrole – mówi mł. asp. Elwira Domaradzka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

Wśród tych lokalizacji jest m.in. teren w pobliżu boiska LKS „Świdniczanka”.