Po pijanemu wjechał w budynek, poszedł do domu, położył się spać i znieważył policjantów - tak zachowywał się 42-latek ze Świdnika.

Do zdarzenia doszło w piątek.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o kierowcy volkswagena polo, który może być pijany. Mundurowi zastali uszkodzone auto na ulicy Okulickiego. Kierowca wjechał w nim w budynek sklepu i uciekł.

Policjanci poszli do domu 42-letniego właściciela. Okazało się, że to on kierował volkswagenem. Mężczyzna był pijany i znieważył interweniujących policjantów.

Został zatrzymany, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Przyznał się do winy.

Grozi mu kara do dwóch lat więzienia.