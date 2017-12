Pociąg jadący z lotniska potrącił 63-latka. Mężczyzna zmarł w szpitalu

Do wypadku doszło około godz. 7.

Pociąg jadący z lotniska w Świdniku do Lublina potrącił 63-latka ze Świdnika, który przechodził przez torowisko. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Nie udało się go uratować. Miał poważne obrażenia głowy. Zmarł.

Na miejscu była policja, straż pożarna i pogotowie.