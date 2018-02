Pomysły na walkę ze smogiem. Będą zaglądać do domów?

– Dużo mówi się teraz o smogu – podkreślał podczas ostatniej sesji Patrzała. Proponował, aby pomóc mieszkańcom w dbaniu o jakość powietrza. – Aby nie tylko karać. Nie tylko straszyć dronem, ale pójść mieszkańcom na rękę i pomóc w uzyskaniu dofinansowania – apelował wiceprzewodniczący.

Wcześniej, jak zaproponował radny, należałoby zrobić rozeznanie, jakie piece mają w domach mieszkańcy miasta. Zdaniem wiceprzewodniczącego, wielu właścicieli domów jednorodzinnych ma podwójne kotły.

– Mają i gazowe, i węglowe – zaznaczał. – Palą tylko w węglowym, bo gaz jest drogi. Może zaproponować jakąś ulgę na gaz? Za kilka lat będą nas chwalić, że ta rada coś zrobiła w tym kierunku, żeby w mieście był mniejszy smog.

– Rozpatrzę tę sprawę z prawnikami – zapowiedział na sesji Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. Choć jednocześnie zaznaczał: Jest coś takiego, jak mir domowy i my do każdego domu nie będziemy mogli ot tak sobie wejść. Taki przegląd mógłby być przeprowadzony na zasadzie dobrowolności.

To, czym palą w piecach mieszkańcy, sprawdzają strażnicy miejscy. Mają do tego specjalny radiowóz eko-patrolu, który jest wyposażony w tzw. mobilne laboratorium, służące do badania zanieczyszczeń powietrza. Do kontroli wykorzystywany jest również dron.

– Tygodniowo wystawiamy średnio 4–5 mandatów – podał Janusz Wojtowicz, komendant Straży Miejskiej w Świdniku.

Strażnicy miejscy przeprowadzają kontrole m.in. po sygnałach od mieszkańców. – Mieszkańcy dzwonią podając nam konkretne adresy. Te sygnały często się potwierdzają – przyznał Wójtowicz.

Stacje monitoringu powietrza

Na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdniku (ul. Wojska Polskiego) działa kolejna stacja monitoringu powietrza. Pierwsza stacja do pomiaru pyłów została uruchomiona w mieście pod koniec ubiegłego roku obok Szkoły Podstawowej nr 5 (przy ul. Hryniewicza). Wyniki pomiarów można odczytać w internecie. Na stronie internetowej Straży Miejskiej w Świdniku – www.strazmiejskaswidnik.pl w zakładce „ochrona środowiska” można sprawdzić nie tylko poziom pyłów PM10 czy PM2,5, ale też ustalić poziom dwutlenku węgla czy szkodliwych lotnych związków organicznych VOC. Są również podane aktualne informacje dotyczące temperatury powietrza, wilgotności, punktu rosy i ciśnienia atmosferycznego.