– Plac bardzo się zmieni – przyznaje Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika. – Przebudowa umożliwi swobodny dostęp do placu z każdej strony. Łatwiej będzie poruszać się też osobom niepełnosprawnym. Poza tym na całym placu zostanie wymieniona nawierzchnia. Zostaną też ustawione dodatkowe, nowe ławki. Poza tym przeniesiemy pomnik Konstytucji 3 Maja i ustawimy go naprzeciwko pomnika smoleńskiego. Wszystko po to, aby powstało profesjonalne miejsce na scenę, aby można było organizować bez problemów wszystkie uroczystości państwowe. Odświeżymy też zegar i ustawimy tak, aby odbijał się w tafli wody.

Na przebudowanym placu znajdą się dwie fontanny. Ale po kolei. Projekt zakłada podział centralnego placu miasta na trzy strefy. Pierwsza, w północnej części, będzie przestrzenią przeznaczoną do organizacji obchodów państwowych. W tej części znajdzie się zbiornik wodny, w którego tafli będzie odbijać się właśnie wspomniana już wieża zegarowa.

Po zachodniej stronie będzie istniejący już pomnik Nieznanego Żołnierza, zaś po wschodniej zaprojektowano drewniany podest. „Jest to przestrzeń dla ogródków gastronomicznych pobliskiej cukierni” – opisują projektanci.

Do dalszej części placu będą prowadzić zarówno schody, jak też szeroka pochylnia. W drugiej, centralnej części placu znajdzie się druga fontanna. Projektanci zaplanowali tutaj również stoliki szachowe ustawione wśród zieleni. W tej części będą też stały naprzeciw siebie dwa pomniki – smoleński i przeniesiony Konstytucji 3 Maja.

Z kolei koncepcja dotycząca trzeciej strefy zakłada „uformowanie rzeźby terenu w sposób amfiteatralny”. „Tarasowa skarpa zakłada trzy poziomy i zaopatrzona jest w drewniane siedziska, a u jej podnóża zlokalizowano drewniany parkiet” –czytamy w opisie projektu.

Całą tę przestrzeń będzie zamykać szpaler drzew, których zadaniem jest przesłonięcie budynku hotelu.

Urzędnicy ogłosili już przetarg na wykonanie przebudowy centralnego placu miasta. Firmy mogą składać oferty do 23 lutego. Wyłoniona w przetargu firma będzie miała czas na wykonanie zlecenia do końca października.

– Chcielibyśmy tegoroczne Święto Niepodległości uczcić już w nowej scenerii placu – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Okazja jest wyjątkowa, bowiem 11 listopada obchodzić będziemy 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Nowoczesny wystrój tego miejsca i jego ekologiczny charakter będzie świadczył o tym, jak wielki postęp poczyniliśmy od 1918 roku, mimo że ostatnich sto lat historii naszej ojczyzny obfitowało w okresy dramatyczne czy wręcz tragiczne.