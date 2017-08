Psy czekają na pomoc! Zajmij się czworonogami

– Mamy długi – potwierdza Ferens i wylicza, że na samo jedzenie od stycznia do sierpnia wydali ponad 13 tys. zł. Do tego dochodzą jeszcze m.in. koszty utrzymania i opłacenia pracowników i opieka weterynaryjna. Obecnie mamy pieniądze od czterech gmin – Świdnika, Piask, Poniatowej i Cycowa. Miesięcznie to ok. 20 tys. zł. Resztę mamy od sponsorów i akcji pomocowych – podaje.

– Obecnie mamy 314 psów, to o połowę mniej niż rok temu – podlicza Maria Ferens, prezes Świdnickiego Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami, które od 2007 r. prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krzesimowie i dodaje, że rozmowy dotyczące nowego schroniska mają rozpocząć się dopiero we wrześniu.

Smykunia

Do schroniska trafiła jako szczeniak, w lipcu 2011 r. To mała czarno-biała, kudłata sunia. Jest wysterylizowana. Jak opisują jej opiekunowie ze schodniska „Smykunia to przykład psa, który nie wie, co to dom, rodzina, smycz i codzienne spacery. Jest w schronisku od szczeniaka i nie przeżyła nawet prawdziwego, psiego dzieciństwa. Nie dane jej było bawić się z rodzeństwem na zielonej trawce, a wszystkiemu zawinił człowiek, który na końcu umył ręce i pozbył się wyrzutów sumienia. Mimo swojej smutnej przeszłości nie straciła jeszcze wiary w człowieka. Do obcych podchodzi z pewnym dystansem ale zachęcona, po chwili pozwala się pogłaskać. Powinna sprawdzić się w domu z dziećmi i innymi czworonogami.”