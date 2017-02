PZL-Świdnik znów powalczy o kontrakt na śmigłowce dla polskiej armii

Wczoraj Inspektorat Uzbrojenia ogłosił rozpoczęcie negocjacji z tym firmami. Wszystkie już wcześniej złożyły oferty wstępne na dostawy 8 śmigłowców zdolnych do prowadzenia przez wojska specjalne misji poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach bojowych oraz 8 maszyn przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych z jednoczesną zdolnością do prowadzenia misji ratowniczych na morzu.

– W pierwszym etapie podjęte zostaną negocjacje nad pozyskaniem śmigłowców dla wojsk specjalnych, co jest najbardziej pilne – mówi Katarzyna Jakubowska z Ministerstwa Obrony Narodowej.

W związku z powyższym negocjacje w sprawie śmigłowców morskich prowadzone będą po analizie proponowanych przez oferentów harmonogramów możliwych dostaw. Ministerstwo dopuszcza przy tym możliwość ich pozyskania w dwóch transzach – po 4 maszyny.

Resort obrony zapewnia, że starannie przygotował polskie wymagania offsetowe. – W ramach tych oczekiwań przewidziano zobowiązanie dostawcy do utworzenia centrum serwisowego w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi, wraz z uwzględnieniem zdolności m.in. do remontowania zespołów głównych – dodaje Jakubowska. A to dobra informacja dla zakładów w Dęblinie, które są filią WZL-1.

PZL Świdnik wczoraj nie wypowiadał się na temat nowego przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Firma ze Świdnika przystąpi do obu przetargów z modelami AW 101 i AW 149.

– Świdnik jest w pełni przygotowany do tego przetargu – komentuje poseł PiS Artur Soboń. – Posiada bezkonkurencyjny produkt – śmigłowiec morski AW 101. Co ważne, maszyny z tego kontraktu armia dostanie wcześniej, niż otrzymałaby francuskie caracale – zapewnia Soboń.

Przypomnijmy, że polsko-francuskie rozmowy na temat caracali zakończyły sie fiaskiem. Strony nawzajem oskarżały się o zerwanie negocjacji. Według MON, Francuzi nie przedstawili własnych propozycji w sprawie offsetu przy zakupie ich śmigłowców.

Świdnik dla marynarki

W PZL Świdnik wojskowi odebrali jeden z 5 śmigłowców Marynarki Wojennej typu W-3 zmodernizowany do jednolitej wersji W-3 WA RM. – Kolejny zostanie odebrany niebawem – mówi Stanisław Wojtera z PZL Świdnik. Przypomnijmy, że remont tych śmigłowców miał być zakończony do 30 kwietnia 2016. – Opóźnienia nie leżały po stronie Świdnika – zapewniono nas w fabryce.