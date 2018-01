Queen Województwa Lubelskiego 2018. Casting w Świdniku

W Świdniku odbędzie się nabór do konkursu piękności Queen Województwa Lubelskiego 2018 w ramach ogólnopolskiego konkursu „Queen of Poland”. Mogą wziąć z nim udział kobiety w wieku 16-28 lat.

Organizatorzy zaplanowali świdnicki casting w dwóch terminach. Pierwszy już w sobotę.

Queen of Poland to konkurs piękności, w którym może wziąć udział może każda kobieta bez względu na stan cywilny. – To wyjątkowy konkurs, który otwiera drogę do kariery modelki – zachęcają do udziału organizatorzy, Agencja „Art Models”.

Nabór w Świdniku został wyznaczony w dwóch terminach – 13 i 28 stycznia. Odbędzie się w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury (al. Lotników Polskich 24 w Świdniku). Rozpocznie się o godz. 13. Na casting panie powinny zabrać dowód tożsamości jak też suknię wieczorową, koktajlową oraz kostium kąpielowy.