Rada Miasta w Świdniku przeciwko rektywacji "Świdnickich Spacerów"

Sprawa dotyczy manifestacji zorganizowanej przez stowarzyszenie Świdnik Wspólna Sprawa, która miała miejsce w Świdniku 5 lutego br., dokładnie w 35. rocznicę „Świdnickich Spacerów”. To właśnie 5 lutego 1982 roku, po raz pierwszy mieszkańcy Świdnika wyszli z domów w porze nadawania Dziennika Telewizyjnego i spacerowali główną ulicą miasta. W ten sposób protestowali przeciwko kłamstwom komunistycznej propagandy. Do tego wątku nawiązali właśnie reaktywujący spacery, którzy wskazują, że obecnie telewizja publiczna także jest narzędziem propagandy partii rządzącej.

W miniony czwartek Rada Miasta w Świdniku w stanowisku, przegłosowanym przez większościowy klub radnych Rodzina i Prawo wyraziła „sprzeciw wobec fałszowaniu historii”. Radni w podjętym stanowisku potępiają „przewrotną próbę wykorzystania idei wolnościowej zawartej w nazwie „Świdnickie Spacery” do walki politycznej środowisk tzw. opozycji z demokratycznie wybraną reprezentacją Narodu Polskiego”.

„Zorganizowanie antyrządowej manifestacji 5 lutego 2017 roku w naszym mieście, pod nazwą Świdnickie Spacery, jest nadużyciem i fałszowaniem historii – czytamy w podjętym przez Radę Miasta w Świdniku stanowisku.

Protest dotyczący reaktywacji „Świdnickich Spacerów” wystosowało też świdnickie koło Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. „Nie sposób w żadnym aspekcie ówczesnej sytuacji politycznej szykan wobec opozycji czy pracy mediów porównać do dzisiejszych rządów, opartych na prawie, prawdzie i dążeniu do sprawiedliwości” – czytamy w proteście członków tego stowarzyszenia, uczestników "Świdnickich Spacerów".

W ostrych słowach członkowie tego koła piszą też o organizatorach reaktywacji „Świdnickich Spacerów”. „Nasz sprzeciw budzi to, że wśród takich graczy są polityczni spadkobiercy reżimu PRL-u i jego monopartii PZPR czyli partyjniacy z SLD oraz dzieci ZOMO-wców, wyjątkowo niechlubnej formacji milicyjnej, uprzywilejowani karierowicze III RP oraz importowani z innych miejscowości osobnicy o zaKODowanych umysłach.” – czytamy w proteście podpisanym przez Tadeusza Zimę, przewodniczącego świdnickiego koła Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Organizatorzy niedzielnego zgromadzenia nie pozostają dłużni. „Rada Miasta zdominowana przez PiS i jego przystawki uważa, że był to protest antyrządowy” – piszą członkowie stowarzyszenia Świdnik Wspólna Sprawa. „Co ciekawe Rada Miasta nie uważa w swoim stanowisku, że TVP jest obiektywna. I dodają: „Potępienia tego rodzaju mają w naszym kraju długą historię, kilku z radnych miejskich uczestniczyła w latach PRL czynnie w organizacjach komunistycznych czy socjalistycznych potępiających tzw. warchołów. Dziś robi to samo pod sztandarami PiS, co dobitnie świadczy o hipokryzji tego środowiska i o tym, że jedynym celem takiego stanowiska jest obrona własnych interesów.”

Tymczasem miejskie obchody „Świdnickich Spacerów”, które są organizowane co roku, zaplanowano na 14 lutego. Rozpoczną się o godz. 10. od złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym „Świdnickie Spacery” (ul. Niepodległości).

