Radny nie dostał informacji od wójta. Poszedł do sądu i wygrał. "To wszystko jest celowo robione"

Bezczynność wójta gminy Mełgiew (powiat świdnicki) miała miejsce z rażącym naruszaniem prawa – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Stało się tak po skardze mieszkańca gminy i zarazem radnego powiatowego, który chciał, ale nie uzyskał informacji publicznej w określonym prawem czasie. Wójt Mełgwi tłumaczy, że nie odpowiedział na czas, bo w błąd wprowadzili go prawnicy.

– Miałem pewne informacje dotyczące rzekomych nieprawidłowości urzędzie. W zawiązku z tym jako mieszkaniec gminy Mełgiew wystąpiłem – w trybie udzielania informacji publicznej – o pewne dane – opowiada Łukasz Reszka, który jest również radnym powiatu świdnickiego. – Chciałem uzyskać informacje na temat zawartych przez Urząd Gminy w Mełgwi umów cywilnoprawnych za okres od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Swój wniosek Reszka złożył za pośrednictwem e-skrzynki. Było to 25 lutego. – W sprawie nic się nie działo, a wójt powinien odpowiedzieć na mój wniosek w ciągu 14 dni – wskazuje Reszka.

Ostatecznie sprawa trafiła do WSA w Lublinie. – Skarga, którą złożyłem 19 maja do sądu, dotyczyła bezczynności wójta – opisuje Reszka. – 16 września, kiedy był już wyznaczony termin rozprawy w sądzie, dostałem z urzędu gminy informację publiczną, o którą wcześniej prosiłem.

W miniony wtorek sąd stwierdził, że „bezczynność wójta Gminy Mełgiew miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa”. Ryszard Podlodowski, wójt gminy Mełgiew przyznaje, że rzeczywiście odpowiedzi Reszka nie uzyskał w terminie. – Wszystko przez to, że zostałem wprowadzony w błąd przez kancelarię prawną – broni się Podlodowski. – Już z tą kancelarią nie współpracujemy. Ze względu na inne sprawy zmieniliśmy prawników w maju. Po zmianie kancelarii usłyszałem, że jednak mam obowiązek takiej informacji udzielić. A że sprawa w międzyczasie trafiła do sądu, to udzieliliśmy jej później.

Wójt w całej tej sprawie widzi jednak drugie dno: politykę. – To wszystko jest celowo robione. Walczy z nami człowiek, który jest z innej bajki i po to są te podchody – twierdzi wójt gminy Mełgiew.

– Nie mam tutaj żadnego drugiego dnia. Wójt musi odpowiadać na wnioski mieszkańców – odpowiada Reszka. – Ja na swoją odpowiedź czekałem 7 miesięcy.

Wójt gminy Mełgiew w wyborach startował z poparciem PSL. Łukasz Reszka jest przewodniczącym Klubu Radnych PiS – Porozumienie Prawicy w Radzie Powiatu w Świdniku. W powiecie świdnickim rządzi koalicja PO-PSL-Świdnik Wspólna Sprawa.