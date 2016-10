Rozbój w sklepie. Napadł i okradł swoją partnerkę

W środę do po południu napastnik przyszedł do sklepu i zaczął się awanturować. Z relacji 34-latki wynika, że konkubent szarpał ją za ubranie i wykręcał ręce. Zabrał jej wart ok. tysiąc złotych telefon komórkowy i wyszedł. Kilkadziesiąt minut później policjanci zatrzymali 38-latka na jednej z ulic Świdnika. Odzyskali skradziony telefon. Mężczyzna odpowie za rozbój. Grozi za to do 12 lat więzienia.