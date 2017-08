Skradzione rowery wrócą do właścicieli. Złodziej złapany

Funkcjonariusze udowodnili mu kradzież czterech rowerów o łącznej wartości ponad 3 tys. zł, torebki w której było 1000 zł z niezamkniętego mieszkania, a także włamanie do piwnicy, w której jednak nie znalazł interesujących go przedmiotów do zabrania.

Mężczyzna odpowie dodatkowo za posiadanie środków odurzających, gdyż w chwili zatrzymania miał przy sobie marihuanę.

Policjanci ujawnili w lombardach skradzione rowery, które wrócą do właścicieli.

30-latkowi grozi do 10 lat więzienia.