"Skrzydlaty Świdnik": Powstaje cykl filmów o lotniczym mieście

Rozpoczęły się zdjęcia do cyklu filmów dokumentalnych dotyczących świdnickiego lotnictwa. Na dzisiaj zaplanowano spotkanie z pilotem Mi-2 Czesławem Dyzmą, który pojawił się w jednym z filmów o Jamesie Bondzie.

– Zależało nam na tym, aby przedstawić filmy tworzące tożsamości naszego miasta w sposób jak najbardziej przystępny dla młodych widzów, ale też i kolejnych pokoleń – mówi Adam Żurek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, który jest pomysłodawcą serii filmów pod roboczym tytułem „Skrzydlaty Świdnik”. – Filmy, które do tej pory przygotowywaliśmy miały bardzo dobry społeczny oddźwięk i były prezentowane na wielu imprezach. Począwszy od festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci, na który dostał się dokument „Fenomen Spacerów”, poprzez sukces „Kultowej Wueski” w mediach społecznościowych, która ma ponad 90 tysięcy wyświetleń.

Za scenariusz, zdjęcia i montaż przygotowywanej serii o lotnictwie pod roboczym tytułem „Skrzydlaty Świdnik”, odpowiadają Paulina Niezbecka i Jakub Boczkowski, którzy są także autorami filmów „Kultowa wueska”, „Pragnienie wolności” czy „Fenomen Spacerów”.

– Wiele ze zdjęć będziemy kręcić w Strefie Historii, gdzie już nagrywaliśmy część materiału. Są tam zgromadzone m.in. plakaty, foldery, ale też i modele wykonane przez świdnickich modelarzy, wśród nich makieta działającej przed II wojną światową szkoły pilotów – opowiada Niezbecka. – Poza Strefą Historii będziemy z kamerą również na lotnisku, w aeroklubie, w urzędzie miasta, zakładzie PZL Świdnik i wielu innych miejscach. Będą kręcone także widoki miasta z drona. Jednak z tym musimy poczekać na wiosnę, kiedy pogoda będzie lepsza.

Bohaterami każdego z kilku pięcio- lub sześciominutowych odcinków będą zasłużeni dla lotnictwa ludzie. Będzie o przeszłości i teraźniejszości, w tym o PZL Świdnik.

– Chcemy opowiedzieć też m.in. o lotniczych rodach Jaworskich, Kasperków i Zachów – wymienia Niezbecka. – Tydzień temu mieliśmy spotkanie z szybownikami, w przyszłym tygodniu jesteśmy umówieni ze spadochroniarzami. Z kamerą byliśmy też na obchodach setnej rocznicy urodzin generała Tadeusza Góry.

Autorzy serii spotkają się dzisiaj z Czesławem Dyzmą, pilotem Mi-2, który wystąpił w jednym z odcinków o słynnym agencie Jamesie Bondzie zatytułowanym „Tylko dla twoich oczu”.

– To będzie taki filmowy smaczek – mówi Niezbecka. I dodaje: Praca przy „Skrzydlatym Świdniku” to duże wyróżnienie i przyjemność, ponieważ pracujemy z pasjonatami i specjalistami, którzy tworzyli i nadal tworzą historię Świdnika. Dziękujemy Klubowi Seniorów Lotnictwa za kontakty do osób ważnych dla produkcji filmów oraz pracownikom Strefy Historii za pomoc i życzliwość.

Materiał do serii o lotnictwie ma być przygotowany do końca kwietnia.