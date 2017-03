Śmigłowce dla armii: Są już oferty dostawców

W postępowania na dostawy śmigłowców wpłynęły oferty zaproszonych do negocjacji dostawców – poinformowało MON. Rozpoczęła się analiz ofert, liczących po kilkanaście tysięcy stron.

Chodzi o maszyny przeznaczone dla wojsk specjalnych oraz dla Marynarki Wojennej. W lutym zaproszenia do złożenia ofert przekazano trzem podmiotom: konsorcjum PZL Mielec i Sikorsky Aircraft Corporations (należące do amerykańskiego koncernu Lockheed Martin), WSK „PZL-Świdnik” (należące do włoskiej grupy Leonardo) oraz konsorcjum Airbus Helicopters i Heli Invest.

– O wynikach prowadzonego w trybie całkowitej poufności postępowania opinia publiczna zostanie poinformowana niezwłocznie po jego zakończeniu – zapowiedział resort obrony.

MON chce kupić osiem śmigłowców zdolnych do prowadzenia przez Wojska Specjalne misji poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach bojowych oraz osiem maszyn przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych z jednoczesną zdolnością do prowadzenia misji ratowniczych na morzu.

MON zapowiedziało, że w pierwszym etapie zostaną podjęte negocjacje dotyczące pozyskania śmigłowców dla Wojsk Specjalnych. W przypadku śmigłowców morskich dopuszczono możliwość pozyskania maszyn w dwóch transzach po cztery sztuki.