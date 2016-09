Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku: Mniejsza rada, więcej pieniędzy w kasie

Projekt dotyczący zmniejszenia liczby członków rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku z 15 do 9 osób został zgłoszony przez grupę członków tej spółdzielni. Temat pojawił się na walnym zgromadzeniu w czerwcu.

– Skutki tego były takie, że została podjęta uchwała zobowiązująca radę nadzorczą i zarząd do powołania komisji statutowej, jak też do zwołania kolejnego walnego zgromadzenia członków, które ma się odbyć w listopadzie – mówi Konrad Sawicki, członek Rady Nadzorczej SM w Świdniku, radny miejski, który ten pomysł popiera.

Zdaniem Sawickiego, jest to sposób na oszczędności. – Obowiązki, które mają członkowie rady nadzorczej są absolutnie do udźwignięcia przez mniejszą liczbę osób w radzie – argumentuje Sawicki. – Widać to w codziennych pracach rady nadzorczej. Poza tym koszty ponoszone w związku z funkcjonowaniem tak licznej rady nadzorczej są naprawdę wysokie. Jedno posiedzenie kosztuje bowiem ok. 11 tysięcy złotych. Jeśli zmniejszylibyśmy liczbę członków, to w skali roku mamy oszczędności rzędu co najmniej 40 tysięcy złotych.

A to oznacza, że zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na inwestycje. – Ostatnio mowa była chociażby o przygotowaniu podjazdów dla osób niepełnosprawnych w bloku przy ulicy Racławickiej 28 – podaje przykład Sawicki.

Do końca sierpnia można było zgłaszać propozycje zmian w statucie. Od członków spółdzielni wpłynęło pięć propozycji – większość dotyczy zmian „kosmetycznych”. Najważniejsza to ta mówiąca o zmniejszeniu liczby członków rady nadzorczej. Teraz komisja statutowa zajmie się formalnym przygotowaniem zaproponowanych zmian.

Dla porównania: w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku, największej w tym mieście, rada nadzorcza liczy 10 osób.