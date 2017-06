Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku: Wybrali nową radę nadzorczą

Ośmiu na dziewięciu członków nowej rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku jest związana z Inicjatywą „Spółdzielnia dla mieszkańców”. W radzie znajdą się m.in. radni miejscy i urzędnik z magistratu. To na razie nieoficjalne wyniki głosowania.

Walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku rozpoczęło się w poniedziałek. Zebrania były podzielone na trzy części. Jednym z głównych punktów był wybór nowej rady nadzorczej. O miejsce w nowej, już mniej licznej, bo dziewięcioosobowej radzie, ubiegało się w sumie 26 kandydatów. Dziewięciu z nich połączyło siły, aby wspólnie walczyć o mandaty. Do wyborów poszli z konkretnymi, wspólnymi propozycjami.

– Inicjatywa „Spółdzielnia dla mieszkańców” to nie był żaden komitet wyborczy. Tylko grupa mieszkańców, w którą też byłem zaangażowany, która szła pod wspólnym hasłem „Spółdzielnia dla Mieszkańców”. Zaproponowaliśmy konkretne zmiany, które chcielibyśmy wprowadzić – mówi Konrad Sawicki, jeden z kandydatów i członek obecnej rady nadzorczej SM. Sawicki jest też radnym miejskim w Świdniku i doradcą wojewody lubelskiego.

Wśród wysuwanych przez inicjatywę postulatów znalazły się m.in. te dotyczące poprawy współpracy spółdzielni z miejskim samorządem, upublicznienie kolejki po nowe mieszkania. Był też postulat ujednolicenia systemu wynagradzania zarządu spółdzielni.

Według nieoficjalnych jeszcze wyników, do nowej rady nadzorczej weszło 8 z 9 osób z Inicjatywy „Spółdzielnia dla Mieszkańców”. Poza Konradem Sawickim są to: Andrzej Kukawski, Jan Pyszniak, Marian Gołębiowski, Karol Łukasik (pracownik Urzędu Miasta w Świdniku), Marta Krawczyk, Katarzyna Denis (radna miejska) i Andrzej Krawczyk. Ostatnią osobą, która według nieoficjalnych danych wejdzie do nowej rady nadzorczej jest Paweł Walczak.

– Oficjalne wyniki głosowania poznamy we wtorek. Do tego czasu wyników wyborów do rady nadzorczej walałbym nie komentować – ucina Marek Słotwiński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.