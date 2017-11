Straż Miejska w Świdniku szuka pracowników

Dwa etaty są do wzięcia w Straży Miejskiej w Świdniku. Osoby zainteresowane tą pracą mają czas na złożenie dokumentów do jutra (24 listopada).

– Oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, trzynastą pensję, świadczenia socjalne, preferencyjne ubezpieczenia grupowe i możliwość pogłębiania swoich kwalifikacji ogólnych i zawodowych – wylicza Janusz Wójtowicz, komendant SM w Świdniku.

O pracę mogą się starać osoby, które mają obywatelstwo polskie i ukończyły 21 lat. Nie może być to osoba karana i musi korzystać z pełni praw publicznych. Ma mieć również uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kandydat czy kandydatka na strażnika musi mieć również co najmniej średnie wykształcenie.

– Kandydat musi też wykazać się nienaganną opinią oraz sprawnością fizyczną i psychiczną – zaznacza komendant.

Dodatkowymi atutami będą m.in. znajomość prawa, w tym administracyjnego jak też przepisów regulujących współpracę straży z policją i innymi instytucjami, ukończone kursy z zakresu ratownictwa medycznego czy samoobrony oraz znajomość języków obcych.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 24 listopada w siedzibie SM w Świdniku (ul. Hallera 9). Szczegóły znajdują się na stronie internetowej – smswidnik.bip.lubelskie.pl.