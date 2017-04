Świadkowie pomogli zatrzymać pijanego kierowcę lexusa

Do zdarzenia doszło przed godziną 20:00. Trójka osób zwróciła uwagę na lexusa, którego tor jazdy oraz brawura kierującego mogła wskazywać na to, że jest on pijany. Świadkowie udali się za samochodem, a gdy kierowca zatrzymał się w miejscowości Piaski jeden z nich próbował odebrać mu kluczyki. Doszło do szarpaniny między mężczyznami, po której kierowca uciekł.

Świdniccy policjanci szybko namierzyli kierowcę, którym okazał się 49–letni mieszkaniec Piask. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad promil alkoholu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Grozi mu kara do dwóch lat więzienia.