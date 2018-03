Świdnicka Noc Kultury. Znany jest już termin tej imprezy

Świdnicka Noc Kultury to jeden z pomysłów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Projekt został zakwalifikowany do głosowania i zdobył wystarczające do realizacji poparcie mieszkańców (475 głosów). Budżet Nocy Kultury w Świdniku to 50 tysięcy złotych.

– W poniedziałek ogłosimy konkurs na organizację tego wydarzenia – mówi Agnieszka Kalinowska z MOK. – Po jego rozstrzygnięciu będzie wiadomo, jakie konkretnie atrakcje czy zespoły pojawią się podczas imprezy. Propozycje przedstawione przez stowarzyszenia, bądź instytucje, które zgłoszą się do konkursu, będą analizowane nie tylko pod kątem finansowym, ale też merytorycznym. Sprawdzimy, czy to, co proponują autorzy, jest atrakcyjne i zgodne z założeniami opisanymi w projekcie.

Wśród propozycji mogą się znaleźć m.in. występy teatrów plenerowych, m.in. ognia. Mogą to być również wystawy, koncerty zespołów, performance, instalacje plastyczne i pokazy taneczne. Wydarzenia kulturalne mają być adresowane do różnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Świdnika Noc Kultury ma się rozpoczynać 23 czerwca o godz. 17, a zakończyć 24 czerwca o godz. 9.