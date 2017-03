Świdnik: 87-letni kierowca uderzył w rower

Kierowca daewoo tico nie ustąpił pierwszeństwa rowerzystce. Kobieta trafiła do szpitala

Do wypadku doszło przed godz. 15 na ul. Okulickiego w Świdniku. Kierujący daewoo tico 87-latek, nie zastosował się do znaku "stop" i wjechał na skrzyżowanie, przez które przejeżdżała na rowerze 64-letnia mieszkanka Świdnika. Kobieta została odwieziona do szpitala.

Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

- Z uwagi na rozpoczynający się sezon rowerowy po raz kolejny apelujemy o szczególną ostrożność wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy w konfrontacji z samochodem bardzo często narażeni są na poważne obrażenia - informują policjanci.