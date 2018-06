Świdnik Air Festival 2018 już w sobotę [program, bilety, dojazd]

Komunikacja Między Lublinem a Świdnikiem będą kursować bezpłatne autobusy. Mają jeździć nawet co 10 minut. Ale najszybciej można będzie dotrzeć jednym ze specjalnie uruchomionych pociągów, które na pewno nie utkną w korkach

Pociągiem

Zaledwie 12 minut zajmie dojazd pociągiem ze stacji Lublin do stacji Świdnik Miasto położonej tuż obok miejsca lotniczego pikniku. Bilet normalny na przejazd w jedną stronę kosztuje 3,50 zł, a od tej ceny naliczane są jeszcze wszystkie ulgi ustawowe. – Bilet można kupić z wyprzedzeniem przez internet, w kasie biletowej albo w salonach Kolportera – mówi Zofia Dziewulska z Lubelskiego Oddziału Przewozów Regionalnych. Zakup będzie możliwy także przed wejściem do pociągu oraz na jego pokładzie. Komu tak będzie wygodniej, może wsiąść na stacji Lublin Północny, bo również tu zatrzyma się pociąg.

• Sobotnie odjazdy z Lublina do Świdnika: 5.12, 6,21, 9.01, 9.15, 11.00, 11.20, 12.20, 13.34, 14.25, 15.00, 15.26, 15.55, 16.55, 17.53, 19.07, 19.33, 20.42, 21.30, 21.55 oraz 22.40.

• Sobotnie odjazdy ze Świdnika do Lublina: 5.54, 6.48, 7.17, 8.28, 9.31, 10.37, 11.03, 12.23, 12.51, 13.13, 14.41, 15.05, 16.27, 17.13, 17.33, 18.16, 19.32, 20.08, 20.46, 21.33, 22.23.

• Niedzielne odjazdy z Lublina do Świdnika: 6.20, 8.05, 9.04, 9.35, 10.15, 11.20, 13.27, 14.52, 15.27, 15.55, 16.20, 16.55, 17.40, 17.48, 19.05, 20.12, 21.35, 22.51.

• Niedzielne odjazdy ze Świdnika do Lublina: 5.42, 6.44, 8.24, 9.05, 10.08, 10.46, 12.21, 12.52, 14.36, 15.58, 16.24, 17.17, 17.31, 18.16, 18.33, 19.32, 20.44.

Autobusem

Żeby dojechać z Lublina do Świdnika bezpłatną linią AIR FESTIVAL trzeba będzie się pofatygować przed stadion Arena Lublin, bo tylko stąd będą odjeżdżać specjalnie podstawione autobusy. – Pojazdy nie zatrzymają się na przystankach pośrednich – podkreśla Anna Zalewska z Zarządu Transportu Miejskiego.

Inaczej będzie z powrotami. Autobusy AIR FESTIVAL wracające ze Świdnika w kierunku Areny Lublin będą się zatrzymywać na wybranych przystankach: Doświadczalna, Grygowej, Pogodna, Łabędzia, Lotnicza, Park Bronowice, Rondo Lubelskiego Lipca, Targi Lublin i Arena Lublin. Żeby wsiąść w autobus do Lublina trzeba będzie pójść w Świdniku na tymczasowy przystanek przy ul. Racławickiej za rondem, koło Domu Rzemiosła.

Uwaga! W razie potrzeby uruchomione mogą być dodatkowe kursy.

• Sobotnie odjazdy z Lublina: 12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 12.40, 12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.30, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.10, 16.20, 16.30, 16.40, 16.50, 17.00, 17.10, 17.20, 17.30, 17.40, 17.50, 18.00, 18.10, 18.30, 18.50.

• Sobotnie odjazdy ze Świdnika: 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 15.50, 16.00, 16.10, 16.20, 16.30, 16.40, 16.50, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 20.50, 21.00, 21.10, 21.20, 21.30, 21.40, 21.50, 22.00.

• Niedzielne odjazdy z Lublina: 8.00, 8.10, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50, 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 12.40, 12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 13.40, 13,50, 14.10, 14.30, 14.50.

• Niedzielne odjazdy ze Świdnika: 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 15.50, 16.00, 16.10, 16.20, 16.30, 16.40, 16.50, 17.00, 17.10, 17.20, 17.30, 17.40, 17.50, 18.00.

(drs)