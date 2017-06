Świdnik: Budowa kolumbarium jeszcze trochę poczeka

To kolejne już podejście Urzędu Miasta w Świdniku do tej inwestycji. W poprzednio ogłaszanych przez urząd przetargach nie udało się wyłonić wykonawcy. W obecnym również, chociaż urząd zmienił nieco kryteria m.in. jeśli chodziło o formę architektoniczną budowli. Na budowę kolumbariów z ponad 200 miejscami na urny świdnicki magistrat przeznaczył 400 tys. zł. Choć do przetargu przystąpiły dwie firmy, to cena, za którą gotowe były to zadanie wykonać była wyższa.

– Przetarg zostanie unieważniony – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika ds. rozwoju i inwestycji. Urząd ogłosi kolejny przetarg. – Nastąpi to lada dzień – zapowiada Piotrowicz. – Będziemy musieli pomyśleć też czy nie zmienić jeszcze kryteriów.

Budowa kolumbariów to kolejny element rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego. Już w 2014 roku został oddany do użytku budynek administracyjno-gospodarczy, w którym znajdują się ogólnodostępne toalety. Poza tym wyznaczono nowe alejki, pojawiły się ławki i punkt poboru wody. Więcej jest też pojemników na śmieci.