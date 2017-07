– Została wyczerpana poprzednia lista chętnych na mieszkania socjalne – wyjaśnia Janusz Królik, przewodniczący Rady Miasta w Świdniku. – Efektem prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej jest właśnie przygotowana lista. Poza radnymi, w skład komisji weszli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta w Świdniku.

– Ta komisja uczy dużo pokory – podsumowuje radny Jerzy Irsak, członek SMK w Świdniku. – Odwiedzaliśmy osoby, które są nie tylko w trudnej sytuacji materialnej, ale też życiowej. Większości z tych osób liczy na program Mieszkanie Plus.

– Zaczęliśmy od przeglądania wszystkich wniosków, a było ich 209. Sześć wniosków odrzucono, 28 osób zrezygnowało, 5 osób nie było mieszkańcami gminy miejskiej Świdnik, 2 osoby zmarły zaś 50 osób zmieniło miejsce zamieszkania – relacjonuje radny Ludwik Kawalec, przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej, powołanej przez Radę Miasta Świdnik.

Cześć z osób, które złożyły wnioski o lokal socjalny przekroczyło kryterium dochodowe.

– 23 osoby według komisji miały zaspokojone potrzeby mieszkaniowe – dodaje przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej. – 12 osób prowadziło jednoosobowe gospodarstwa. Z pozostałych 32 osób wyselekcjonowaliśmy 13 wnioskodawców.

– Komisja miała do odwiedzenia 88 rodzin, które ubiegały się o mieszkania socjalne. Czasem do jednego mieszkania trzeba było podejść trzy a nawet i cztery razy, dlatego to tak długo trwało – dodaje radny Aleksander Suski, członek SKM.

Nazwiska 13 wnioskodawców zostały wpisane na wstępną listę przydziału lokali socjalnych, która zostanie przekazana burmistrzowi Świdnika do akceptacji.

– To jest dopiero projekt, lista osób rekomendowanych do otrzymania mieszkania socjalnego – wyjaśnia Andrzej Radek, zastępca burmistrza Świdnika ds. komunalnych. I zaznacza: Burmistrz ma prawo ingerować w tę listę.

Osoby, które otrzymają przydział lokalu socjalnego otrzymają mieszkanie dopiero wtedy, gdy urzędnicy odzyskają jakiś lokal np. z rynku. Na lokal socjalny czeka się w Świdniku ok. 2-3 lat.

Mieszkania socjalne są zwykle dwuizbowe. Typowe budynki socjalne znajdują się m.in. przy ul. Krępieckiej, Kolejowej i Hotelowej.