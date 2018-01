Świdnik: Już można się ślizgać na lodowisku [cennik]

Świdnicka ślizgawka została otwarta dla amatorów jazdy na łyżwach w minioną niedzielę. Już pierwszego dnia zainteresowanie było bardzo duże.

– W niedzielę tylko w ciągu jednej godziny było 40 osób – mówi Tomasz Szydło, dyrektor SP nr 5.

Dla publiczności lodowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 16–20. W weekend w godz. 12–20.

Nieco inaczej będzie w czasie ferii. Ze ślizgawki będzie można korzystać już od godz. 10 do 14. Później będzie dwugodzinna przerwa, po której od 16 do 20 lodowisko będzie ponownie czynne.

W czasie ferii bilet ulgowy będzie tańszy i będzie kosztować tylko 2 złote za godzinę jazdy.

Cennik

Bilet normalny – 5 zł (60 minut)

Bilet ulgowy – 3 zł (60 minut)

Bilet ulgowy (ferie) – 2 zł (60 minut)

Wstęp na kartę ”Rodzinka 3+” – 2 zł (60 minut)

Wypożyczenie łyżew – 5 zł lub 3 zł (za 60 minut)

Wypożyczenie łyżew (dla dzieci i młodzieży w ferie) – 2 zł (za 60 minut)

Ostrzenie łyżew – 5 zł/1 para.