Świdnik: Kopią żeby nie podtapiało miasta

Prace związane z budową kolektora mają potrwać do 27 października (fot. Urząd Miasta w Świdniku)

Do 20 października mają potrwać utrudnienia w ruchu na ul. Kusocińskiego. Trwa rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych na tej ulicy. Inwestycja dotyczy kolejnego odcinka kolektora. W ten sposób uda się zabezpieczyć miasto przed ewentualnymi podtopieniami.

– Zbliża się najtrudniejszy etap czyli budowa komory kanalizacyjnej – informuje Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika ds. rozwoju i inwestycji. – Czekamy tylko na odpowiednią pogodę, by podjąć się tego zadania. Do tej pory roboty budowlane trwały na pasie zieleni, teraz dotyczą one także jezdni w okolicach ronda im. Żołnierzy Wyklętych. Prace idą pomyślnie, choć pojawiły się pewne niespodziewane utrudnienia. Wystąpiły kolizje budowanego kolektora z przebiegającymi w pasie zieleni przewodami energetycznymi.

W związku z tym wykonawca wystąpił z prośbą do Starostwa Powiatowego w Świdniku o przedłużenie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Utrudnienia w ruchu przy ul. Kusocińskiego potrwają do 20 października. Prace związane z budową kolejnego odcinka kolektora mają zakończyć się tydzień później.

Koszt inwestycji to ponad 625 tysięcy złotych.