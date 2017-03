Świdnik ma być odnowiony. Co jest w planach rewitalizacji?

– Program jest pewnego rodzaju mapą – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Pokazuje, w których kierunkach iść. Wskazuje słabe obszary, bo w tym dokumencie jest ta przestrzeń ukazana.

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnika jest m.in. ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych na terenie miasta. Ma on także wpłynąć na ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji, jak też dostosować przestrzeń publiczną do potrzeb mieszkańców. Świdnicki program będzie obowiązywać do 2023 roku. Prace nad jego powstaniem zaczęły się jesienią. Były m.in. spotkania z mieszkańcami, a w ramach konsultacji można było zgłaszać swoje propozycje. W miniony piątek prace, których efektem jest dokument liczący 140 stron zostały podsumowane.

Wśród projektów znalazły się m.in. przebudowa obiektów Avii, czyli budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej. – Drugi projekt to rewitalizacja obszarów przy ul. Stefana Wyszyńskiego. Jest to powiązane z tym, żeby ta przestrzeń była odnowiona, ale przede wszystkim ożywiona – wyjaśnia Artur Kubica ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner”. – Jest też kwestia targowiska miejskiego, czyli poprawa jego estetyki i funkcjonalności.

Czwarty projekt jest takim trochę spajającym wiele elementów, które w tym dokumencie zostało zawartych czyli aktywności społecznej. Chodzi o powołanie Centrum Aktywności Społecznej pod hasłem „Świdnik motorem przedsiębiorczości społecznej”. To jest ten silny element społecznym, który został wypracowany.

Projekt jest już po wstępnych konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, który przygotowany dokument będzie opiniować. – Opinia nam przekazana jest pozytywna – zaznacza Kubica.

Natomiast dzisiaj ruszają konsultacje społeczne. – Będzie można dokonać swojej analizy i weryfikacji – podkreśla Kubica. I dodaje: Po okresie konsultacji dokument będzie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego i, jak zakładamy, będzie wpisany do wykazu (programów rewitalizacji województwa lubelskiego - przyp. aut.). Kolejnym krokiem będzie przyjęcie go przez Radę Miasta.

Wpisanie danego programu do wykazu wojewódzkiego umożliwi staranie się o unijne środki na poszczególne projekty.

Przykłady innych projektów zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnika

miejskie projekty:

• „Poznaję-Badam-Wiem”, który jest skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych • Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w mieście • Bezemisyjny transport publiczny, w ramach którego mają został utworzone m.in. miejskie linie autobusowe i kupione autobusy

Projekty zgłoszone przez inne instytucje:

• Artystyczny Ogród, którego celem jest modernizacja terenu przyległego do budynku Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, m.in. przebudowa muszli koncertowej

• Świdnicka Strefa Kultury i Sztuki „W14” to głównie remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wyszyńskiego 14

• Helikopter za szybą, którego celem jest uliczna ekspozycja helikopterów SM-1 i SM-2 w przeszklonych gablotach

• Remont hangaru drewnianego Aeroklubu Świdnik

• Rewitalizacja terenu między budynkami przy ul. Spółdzielczej 1 i ul. Spółdzielczej 3

• Pobudzenie świadomości społeczności lokalnej w obszarze ochrony przeciwpożarowej. To projekt zgłoszony przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. Zakłada m.in. powstanie stanowiska demonstracyjno-ćwiczebnego dla strażaków