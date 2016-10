Świdnik: Mieszkańcy wybrali inwestycje, miasto zrealizuje

Ponad 5,2 tysięcy osób zagłosowało nad obywatelskimi projektami do przyszłorocznego budżetu Świdnika. Wśród zwycięskich projektów znalazła się m.in. czytelnia multimedialna w bibliotece i kino plenerowe, które ma działać latem w pobliżu kościoła św. Kingi. W mieście powstanie też miasteczko ruchu drogowego.

W tym roku, do drugiej edycji budżetu obywatelskiego, wpłynęło w sumie 36 wniosków, z czego do głosowania zostało zakwalifikowanych 24. Mieszkańcy Świdnika mogli głosować na trzy wybrane projekty, o ile mieli skończone 16 lat. Na wybór projektów mieli czas od 19 września do 3 października. W głosowaniu wzięło udział ponad 5,2 tys. osób.

Urzędnicy podliczyli już głosy. Projekty, które zyskały największe społeczne poparcie miasto zrealizuje w przyszłym roku – w sumie będzie ich 12.

Na pierwszym miejscu pod względem ilości ważnych głosów – 956 – znalazł się projekt pod tytułem „Inwestycja na lepsze jutro”. Dotyczy przygotowania dokumentacji na rozbudowę budynku przy ul. Kościuszki 8, gdzie funkcjonuje Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dzięki rozbudowie powstałyby dodatkowe sale terapeutyczne.

Zaś 902 osoby oddały ważny głos na projekt „Mediastrefa” – czytelnia multimedialna”. Na trzecim miejscu znalazł się projekt dotyczący organizacji zajęć terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Jest adresowany do osób, które wymagają specjalistycznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych. Na ten projekt głosowało 739 osób.