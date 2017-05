Świdnik: Powstanie park sportowy do Street Workoutu i Kalisteniki

Firma Flowparks z Krakowa wybuduje park sportowy do Street Workoutu i Kalisteniki w Świdniku. Miejsce do ćwiczeń powstanie na dawnym asfaltowym boisku przy ul. 3 Maja. To jedna z inwestycji realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

– Możliwości, jakie park da mieszkańcom będą nieocenione – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Znając ich potencjał, jestem przekonany, że Street Workout stanie się kolejną dyscypliną, w której w niedługim czasie zyskamy nowego mistrza.

Przy ul. 3 Maja stanie szereg urządzeń do ćwiczeń. Zostanie zamontowany zespół poręczy i drążków, umieszczonych na różnych wysokościach, drabinki pionowe i poziome, jak też kółka gimnastyczne. Będzie też lina do wspinaczki do wysokości 3,40 metra, skrzynia do ćwiczeń plyometrycznych w formie podium i skośna ławka o nachyleniu 15 stopni. Podstawę parku sportowego ma stanowić gumowa mata perforowana o powierzchni 150 mkw.

Urzędnicy podpisali już umowę w wykonawcą, zgodnie z którą firma ma przeprowadzić prace spawalnicze i montażowe w ciągu 150 dni.