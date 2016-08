Świdnik: Trwa budowa nowej siedziby Urzędu Miasta

– Za nami prace związane z wykonaniem szybu windowego oraz odwodnieniem parkingu i drogi dojazdowej – wylicza Aleksandra Dyjak z Urzędu Miasta w Świdniku. – Powstało nowe przyłącze wodociągowe. Zakończono montaż grzejników w części niskiej – to jest w piwnicy. Gotowa jest też instalacja elektryczną do trzeciego piętra. Wykonano też drewnianą konstrukcję dachu i garaż.

Obecnie są montowane okien w przebudowywanym budynku przy ul. Wyspiańskiego 27, do którego została dobudowana dodatkowa kondygnacja.

– Trwa też montaż systemu wentylacyjnego, instalacji klimatyzacji oraz wodno-kanalizacyjnej, a także centralnego ogrzewania – dodaje Dyjak.

Wykonywane są ściany klatki schodowej na czwartym piętrze. W trakcie prac jest wykonywanie pokrycia dachowego na głównym budynku i sali posiedzeń Rady Miasta, co umożliwi montaż central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych, niezbędnych do instalacji klimatyzacji. W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z wykonywaniem tynków, okładzin wewnętrznych oraz ścianek działowych, a także odwodnienie dachu i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku.

Nowa siedziba świdnickiego magistratu będzie większa niż dotychczasowa. Obecnie urzędnicy pracują w dwupiętrowym budynku, przebudowywany budynek po Gimnazjum nr 2 ma zaś cztery piętra. W miejscu sali gimnastycznej będzie sala obrad Rady Miasta. Z kolei gabinety burmistrza i jego zastępców będą się mieścić na ostatnim – czwartym, dobudowanym piętrze. Na parterze poza biurem obsługi klienta znajdzie się również Urząd Stanu Cywilnego i sala ślubów.