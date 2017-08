Świdnik: Ulica Kusocińskiego coraz bliżej, umowa podpisana

Nabierają tempa działania związane z budową ulicy Kusocińskiego w Świdniku. To droga, która połączy miasto z ekspresówką S-17. Umowa z miastem jest już podpisana. Wczoraj władze powiatu świdnickiego złożyły wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,

– Z radością informuję Państwa, że zgodnie z deklaracjami podpisaliśmy z miastem porozumienie ws. wspólnej realizacji inwestycji budowy ulicy Kusocińskiego w Świdniku” – pisze na Facebooku Jakub Osina, członek zarządu powiatu świdnickiego. „Powiat sfinansuje część kosztów wykupu gruntów oraz przeprowadzi procedurę ZRiD”.

We wtorek zarząd złożył wniosek o wszczęcie tej procedury. „Wniosek ten otwiera drogę do pozyskania gruntów pod budowę drogi, wypłaty odszkodowań za przejęte grunty oraz, co najważniejsze, budowy tak oczekiwanej przez Świdniczan ulicy Kusocińskiego” – dodaje Osina.

Po pacie w rozmowach na linii miasto-powiat w końcu udało się porozumieć w kwestiach pieniędzy. Władza miasta i powiatu podzielą się kosztami wykupu działek potrzebnych pod budowę drogi. – Tych gruntów jest sporo, ok. 6 hektarów – dodaje Osina.

Urząd Miasta w Świdniku przekaże na wykup gruntów 2,8 mln zł, zaś Starostwo Powiatowe w Świdniku: 1,7 mln zł. Powiat będzie mógł przejąć działki pod inwestycję i wypłacić odszkodowanie właścicielom.

Samą budową ulicy Kusocińskiego zajmie się już miasto. – Chcielibyśmy rozpocząć budowę w przyszłym roku – przyznaje Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika.

Planowana od dawna inwestycja jest wyceniona na ok. 28 milionów złotych. Szanse na dofinansowanie pojawiły się w momencie utworzenia Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, do którego dołączył także Świdnik. Na LOF została przeznaczona pewna kwota pieniędzy, z której władzom Świdnika udało się zdobyć dofinansowanie w wysokości ok. 17 mln zł.

Budowa dotyczy ul. Kusocińskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Olimpijczyków do węzła Świdnik z chodnikami i ścieżką rowerową. Planowana jest też m.in. budowa kilku skrzyżowań m.in. skrzyżowań z ul. NSZZ Solidarność i Modrzewskiego jak też ul. Konopnickiej i Turkusową, powstanie też oświetlenie.