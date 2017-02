Świdnik: Ulica Racławicka do przebudowy. Które jeszcze?

Dokumentacja projektowa będzie obejmować nie tylko ul. Racławicką (na zdjęciu), ale cały kompleks ulic w Świdniku – w tym część ul. Krępieckiej. – Chodzi o odcinek od ul. Kosynierów do ronda przy Kauflandzie. Następnie ul. Armii Krajowej i generała Maczka – wylicza Jakub Osina, członek zarządu powiatu świdnickiego.

W przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, który urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Świdniku już rozstrzygnęli jest mowa nie tylko o przebudowie i remoncie nawierzchni tych ulic, ale też budowie ścieżki rowerowej. Planowana jest też budowa ronda u zbiegu ul. Kosynierów i Racławickiej.

– Kierowcy skarżą się, że są problemy z wyjazdem z osiedla na ul. Racławicką – mówi Osina.

W projekcie ma zostać również ujęty chodnik po wschodniej stronie al. Armii Krajowej. W tej części miasta działa kilka firm, powstają też nowe bloki mieszkalne. Władze powiatu chcą również, aby projektanci uwzględnili petycję przygotowaną przez radnych miejskich – Edytę Lipniowiecką i Wiesława Księskiego, którą złożyli w starostwie razem z podpisami mieszkańców. Dotyczy ona budowy świateł przy pasach na wysokości przychodni na ul. Jarzębinowej.

Władzom powiatu zależy też na zwiększeniu liczby miejsc parkingowych przy przebudowywanych ulicach. – Wykonawca ma czas do sierpnia na przygotowanie projektu – dodaje Osina. – Natomiast wcześniej musi uzgodnić z nami koncepcję planu zagospodarowania terenu w wielu miejscach. Chodzi m.in. o doświetlenie przejść dla pieszych, czy też rozwiązanie problemu dojazdu do Carrefoura jak też parkingu przy banku PKO BP, gdzie swoją działalność prowadzi sporo firm.

Na razie o żadnych szczegółach – jak chociażby ilości dodatkowych miejscach parkingowych mówić nie można. – Za około miesiąc to wyjdzie z koncepcji, którą wykonawca ma nam przygotować – wskazuje Osina. – Po jej zaakceptowaniu projektant przystępuje do dalszych prac. Będą konsultacje m.in. w rowerzystami, mieszkańcami i przedsiębiorcami.

Dokumentacja projektowa ma być gotowa do końca sierpnia. W tym też roku władze powiatu świdnickiego będą się starać o pozyskanie dofinansowania inwestycji tak aby z przebudową ulic można było ruszyć w 2018 roku.