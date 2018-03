Świdnik: Wnioski pokontrolne i zmiany w spółdzielni mieszkaniowej

Będzie konkurs na nowego prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku. Dotychczasowy prezes Marek Słotwiński sam zrezygnował z funkcji. Stało się to chwilę przed tym, jak wniosek o jego odwołaniu miała rozpatrywać Rada Nadzorcza spółdzielni

– Komisja Rewizyjna i prezydium Rady Nadzorczej prowadziły kontrole dokumentów spółdzielni m.in. pod kątem zgodności decyzji zarządu z wewnętrznymi regulacjami spółdzielni, ale też aktami prawa wyższego rzędu – mówi Konrad Sawicki, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku. – Zostały sformułowane wnioski pokontrolne, a wśród nich były pewne dość istotne zastrzeżenia co do dwóch członków zarządu (prezesa i wiceprezesa ds. techniczno-ekspoatacyjnych - przyp. aut.).

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w miniony wtorek. – Komisja przedstawiła projekty uchwał dotyczące odwołania z funkcji prezesa: pana Marka Słotwińskiego i zastępcy prezesa: pani Wiesławy Wypchło – dodaje przewodniczący Sawicki.

Zastrzeżenia dotyczyły m.in. spraw związanych z przestrzeganiem regulaminu spółdzielni w kontekście przydziału mieszkań. Tymczasem w dniu zaplanowanego posiedzenia prezes Słotwiński wystąpił do Rady Nadzorczej o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

– W tej sytuacji umowa z panem prezesem została rozwiązana następnego dnia po posiedzeniu, z dniem 28 lutego, za porozumiem stron, na wniosek pana prezesa – mówi przewodniczący Sawicki. – Pani zastępca prezesa została odwołana z funkcji, ale pozostaje pracownikiem spółdzielni w okresie wypowiedzenia. Zgodnie z przedstawianymi dokumentami z końcem maja ma zamiar przejść na emeryturę.

Do pełnienia obowiązków zostali delegowani członkowie Rady Nadzorczej. Obowiązki prezesa pełni Jan Pyszniak, zaś p.o. zastępcą prezesa jest Marian Gołębiowski. – Są to osoby, które są przygotowane do pełnienia tych funkcji i mają bardzo dobre rozeznanie w sprawach spółdzielczych – zapewnia przewodniczący Sawicki.

Jan Pyszniak i Marian Gołębiowski będą pełnić powierzone im funkcje w określonym czasie – nie dłużej niż do końca maja br. Konkurs na nowego prezesa nie został jeszcze ogłoszony. – To będzie decyzja Rady Nadzorczej. Najbliższe posiedzenie zostało zaplanowane na koniec marca – zapowiada Sawicki. – Pewne jest, że do dnia 31 maja będzie już wybrany nowy prezes i jego zastępca. Na pewno z ogłoszeniem konkursu nie będziemy zwlekać.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zapewnia, że żadne kadrowe roszady nie są planowane. – Nie będzie ani redukcji etatów ani zwalniania pracowników – podkreśla Sawicki. Informację tę pracownicy świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymali już na spotkaniu, które miało miejsce po zmianach w składzie zarządu.