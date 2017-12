Targ w Świdniku do generalnej przebudowy [wizualizacja]

W przyszłym roku władze Świdnika chcą rozpocząć przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Targowej. Urzędnicy złożyli do powiatu wniosek o pozwolenie na budowę. W projekcie budżetu na 2018 r. jest zarezerwowane na ten cel 500 tys. zł.

W planach jest przebudowa obu części targowiska – między ul. Okulickiego a Targową, jak też przy torach kolejowych. Inwestycja ma przebiegać dwuetapowo. W pierwszej kolejności przebudowany ma być plac z zadaszonymi straganami.

– Targ po przebudowie nie będzie większy, będziemy poruszać się w obrębie już istniejącego targowiska – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika.

Projekt zakłada rozbiórkę budynku socjalnego, ogrodzenia, istniejących instalacji – elektrycznych, oświetleniowych, deszczowych, sanitarnych, wodociągowych wraz z przyłączami.

Powstać ma zadaszona wiata z dwuspadowym dachem. Zadaszenie będzie mieć powierzchnię ponad 2,5 tys. mkw. Wiata ma być wykonana w konstrukcji stalowej, wsparta na słupach.

Powstać ma również nowy budynek socjalny w formie prostopadłościanu z jednospadowym dachem. Powierzchnia używkowa projektowanego budynku to nieco ponad 38 mkw. Główne wejście do sanitariatów zostało zaprojektowane od strony północnej budynku, zaś wejście dla pracowników targowiska od strony zachodniej.

Na targowisko będzie prowadzić pięć bram wejściowych. Targ ma mieć też nowe ogrodzenie. Naprawiona zostanie również jego nawierzchnia.

Urząd wystąpił do powiatu o pozwolenie na budowę. – Jeśli to pozwolenie dostaniemy, to wyłonimy wykonawcę i wchodzimy na plac budowy – zapowiada Piotrowicz.