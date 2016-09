Targi obronne w Kielcach. PZL-Świdnik nie traci nadziei, co zrobi minister Macierewicz?

– Jesteśmy w przededniu rozstrzygnięcia przetargu na śmigłowce. Z sygnałów, jakie otrzymujemy wynika, że wszystko zacznie się na nowo – oświadczył Krzysztof Krystowski, wiceprezes Leonardo Helicopters. Firma, do której należy m.in. PZL-Świdnik prezentuje się od wtorku na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To jedna z największych tego typu imprez w Europie.

Przedstawiciele świdnickiej fabryki liczą, że uda im się jeszcze wrócić do rywalizacji w przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy dla polskiej armii. Przetarg wart ok. 13 mld zł wygrał już koncern Airbus, ale umowa z resortem obrony wciąż nie została podpisana. Trwają negocjacje offsetowe.

Kieleckie targi odwiedził we wtorek m.in. minister obrony Antoni Macierewicz. Zachwalał śmigłowce ze Świdnika, ale żadne konkretne deklaracje nie padły. Przedstawiciele Leonardo Helicopters podtrzymali jednocześnie swoje dotychczasowe zapowiedzi, dotyczące uruchomienia produkcji AW149 w Świdniku. Warunkiem jest oczywiście kontrakt dla polskiej armii.

PZL-Świdnik prezentuje w Kielcach dwie maszyny. Pierwsza z nich to W-3PL Głuszec, wyposażony w makiety rakiet Spike. To oferta modyfikacji śmigłowca dla polskich Sił Zbrojnych, zwiększająca obecne możliwości bojowe Głuszca. Może on razić cele odległe nie o 2, ale nawet o 8 km. Głównymi partnerami PZL-Świdnik zaangażowanymi w modyfikację śmigłowca będą Rafael, a z polskiego sektora zbrojeniowego: ITWL, MESKO, PCO oraz inne firmy należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Świdnicka fabryka prezentuje także śmigłowiec AW149 z w wersji przystosowanej do realizacji misji poszukiwawczo-ratowniczych na polu walki, sił specjalnych oraz bliskiego wsparcia ogniowego. Na stoisku wewnątrz hali targów MSPO PZL-Świdnik i Leonardo Helicopters prezentują także modele śmigłowców: AW101, AW149, W-3PL Głuszec i SW-4.

Kieleckie targi przyciągnęły ponad 600 wystawców z 30 państw. Większość ekspozycji, ponad 14 tys. mkw. zajmuje wystawa Sił Zbrojnych RP.