To już pewne. Z lotniska w Świdniku polecimy do Tel Awiwu

Pierwszy rejs zaplanowano na 18 czerwca, a połączenie będzie obsługiwane dwa razy w tygodniu. Wyloty do Izraela będą odbywać się w środy i niedziele o godz. 21.30. W odwrotnym kierunku samoloty będą kursować w poniedziałki (wylot z Lublina o godz. 6.10) i czwartki (wylot o 5.00).

- Jest to trasa o szczególnym znaczeniu dla naszego miasta oraz regionu i jest to efekt naszych działań promocyjnych, które prowadzimy od kilku lat. W odróżnieniu od innych miast w Polsce, w Lublinie mamy już stabilny ruch turystyczny z Izraela i jestem przekonany, że dzięki nowemu połączeniu liczba turystów odwiedzających nasze piękne miasto będzie wzrastała – mówi Krzysztof Wójtowicz, prezes Portu Lotniczego Lublin. I dodaje, że liczy na to, że to dopiero początek współpracy z polskim przewoźnikiem, która w przyszłości może zaowocować uruchomieniem kolejnych połączeń.

- Rejsy do Tel Awiwu będą pierwszym i zarazem bardzo ważnym połączeniem LOT-u z Lublina. Jesteśmy pewni, że chętnie będą z niego korzystali turyści odwiedzający Lubelszczyznę, ale jednocześnie znacząco przyczyni się do zwiększenia liczby turystów z tego regionu odwiedzających słoneczny Izrael - mówi Adrian Kubicki, rzecznik PLL LOT. - Chcemy zawalczyć o serca pasażerów, którzy w drodze na wakacyjny wypoczynek do tej pory mogli skorzystać jedynie z połączeń tak zwanych linii niskokosztowych czy czarterowych.

Trasę będą obsługiwać najnowsze samoloty we flocie narodowego przewoźnika – mogące zabrać na pokład 186 pasażerów Boeingi 737-800 NG.