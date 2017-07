Trump w Polsce. Poseł Soboń aż zmienił fryzurę

Wprawdzie tylko na Facebooku, ale i tak zostało to zauważone. Z okazji wizyty w Polsce prezydenta USA Donalda Trumpa poseł PiS Artur Soboń zaprezentował swoją nową fryzurę.

– Pomysł był mój, ale o wykonanie poprosiłem osobę, która się na tym zna. To oczywiście żart, trochę z samego siebie, a trochę z charakterystycznej fryzury prezydenta Stanów Zjednoczonych – mówi nam poseł Soboń. – To także wyraz tego, że od rana jestem w świetnym humorze, bo to ważny dzień dla Polski.