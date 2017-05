– Chcemy rozbudować nasz monitoring po to, aby było jeszcze bezpieczniej. Planujemy zakup kolejnych kamer – dokładnie 24 – mówi Janusz Wójtowicz, komendant Straży Miejskiej w Świdniku. – Kilka z nich – co najmniej 4 – to będą kamery specjalistyczne.

Komenda Powiatowa Policji wnioskowała o to, aby urządzenia rozpoznawały numery rejestracyjne pojazdów. Chodzi głównie o trasy wylotowe czy wjazdowe do Świdnika. Kolejna rzecz to podłączenie światłowodu do Komendy Powiatowej po to, aby policjanci również tam mieli na bieżąco podgląd na monitoring i wiedzieli, co się dzieje.

Takie rozwiązanie ma usprawnić pracę świdnickich funkcjonariuszy. – Dotychczas jeśli coś na terenie miasta się wydarzy, to policjanci przyjeżdżają do nas i przeglądają zapis z monitoringu – opisuje komendant Wójtowicz. – Jeśli zakup dojdzie do skutku, a mamy na to czas do końca roku, funkcjonariusze będą mogli robić to już u siebie w komendzie.

Obecnie kamer miejskiego monitoringu jest ponad 30. Dodatkowe kamery zostaną zamontowane m.in. wzdłuż alei Lotników Polskich, przy rondzie z helikopterem i przy rondzie Jana Pawła II.

Straż Miejska w Świdniku kupi nowe kamery w ramach ministerialnego programu „Razem bezpieczniej”, do którego składała wniosek w projekcie „Widzę – Reaguję”. Otrzymała w sumie 100 tys. zł. Pozostałą część pieniędzy (projekt opiewa na 175 tys. zł), będzie pochodzić z budżetu miasta.

Poza zakupem kamer w ramach projektu zaplanowano szkolenia m.in. dla nauczycieli, dla osób starszych: podopiecznych Miejskiego Centrum Usług Socjalnych w Świdniku, słuchaczy Uniwersytetu III Wieku i bezdomnych. Także dzieci wezmą udział w zajęciach, podczas których nauczą się, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Specjalne szkolenia będą też dla strażników miejskich, strażaków i policjantów. Wszyscy będą doskonalić technikę jazdy samochodem w warunkach ekstremalnych.

Część pieniędzy zostanie przeznaczona też na lepsze zabezpieczenie przejść dla pieszych. Na najbardziej niebezpiecznych zostaną zamontowane tzw. „kocie oczka”, czyli odblaskowe elementy.

Poza tym w ramach projektu zaplanowano także festyn Bezpieczny Świdnik, Bezpieczne Wakacje.