Wizyta prezydenta RP w Świdniku: KOD jednak będzie manifestować

KOD będzie dzisiaj manifestować w Świdniku, w czasie kiedy na pl. Konstytucji 3 Maja będzie odbywać się koncert pieśni patriotycznej z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Świdnicki magistrat dwa dni temu nie przyjął zawiadomienia o pikiecie z „powodów formalnych”. KOD odwołał się do sądu i mimo, że sąd to odwołanie odrzucił, to przyznał, że urząd był zobligowany zawiadomienie przyjąć.