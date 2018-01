Wjechał tirem w dom, rodzina musiała się wyprowadzić. Kierowca dostał mandat

500 złotych mandatu dostał kierowca z Ukrainy, który wjechał tirem w dom w Dorohuczy (powiat świdnicki). Budynek nie nadaje się do zamieszkania. Pięcioosobowa rodzina, która wynajmowała dom, wyjechała w swoje rodzinne strony

Noc z piątku na sobotę, droga krajowa nr 12. Kierujący tirem 47-letni Ukrainiec zjeżdża z trasy, taranuje ogrodzenie i wjeżdża w dom, w którym mieszka rodzina z trójką dzieci w wieku 1,4 i 11 lat.

To cud, że nikt nie został ranny. Ciężarówka zatrzymała się w pokoju, w którym spało najstarsze dziecko. – Dziewczynka była wystraszona, na szczęście nic jej się nie stało – mówi Damian Daniel Baj, zastępca wójta gminy Trawniki.

Mieszkańcy domu nie są stąd. – To mieszkańcy gminy Siedliszcze. Dom wynajmowali – dodaje Baj. – Po tym zdarzeniu wrócili w rodzinne strony.

Urzędnicy z gminy, kiedy usłyszeli o zdarzeniu, przyjechali na miejsce i zaoferowali pomoc. – Proponowaliśmy pomoc psychologiczną i lokal zastępczy o powierzchni 35 mkw. Niestety, obecnie tylko taki lokal mamy dostępny – tłumaczy zastępca wójta gminy Trawniki. I dodaje: – Póki co, rodzina nie chce tu wracać.

Z ustaleń policji wynika, że kierowca tira zasnął za kierownicą. Zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako kolizja. – Policjanci z komisariatu w Piaskach będą występować do prokuratury o umorzenie postępowania – zapowiada mł. asp. Elwira Domaradzka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. – Z tym, że prokurator może jeszcze zmienić kwalifikację czynu.

Droga w Dorohuczy nie należy do bezpiecznych. Z policyjnych statystyk wynika, że w 2017 r. doszło tu do jednego śmiertelnego wypadku i 16 kolizji drogowych. – Ten odcinek drogi objęty jest wojewódzką koordynacją służby. Oznacza to, że trzy razy w tygodniu policjanci w wydziału ruchu drogowego prowadzą w tym miejscu kontrolę – dodaje mł. asp. Domaradzka.

– Sytuację poprawiłaby budowa ekspresówki, ale niestety to pieśń przyszłości – dodaje zastępca wójta.

Budowa drogi S12 Piaski-Chełm znalazła się w Programie Budowy Dróg na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku. – Droga powstanie po nowym śladzie, omijając m.in. miejscowość Dorohucza. Jednak jej realizacja jest uzależniona od oszczędności z innych inwestycji. Przetarg na opracowanie koncepcji programowej dla tego odcinka S12 rozpiszemy wiosną – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA.

Jedyna pewna inwestycja na tym odcinku to budowa obwodnicy Chełma. (aa, pp)